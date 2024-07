1 z 9

Julia Pietrucha na kilka miesięcy zniknęła z show-biznesu i wraz ze swoim narzeczonym udała się w podróż do Azji. Niedawno aktorka wróciła do Polski i od razu zabrała się do pracy. Po przerwie TVP postanowiło przywrócić do ramówki serial "Blondynka", w którym gwiazda gra tytułową rolę.

W malowniczej leśno-wiejskiej scenerii kręcone już były sceny do drugiego sezonu produkcji, który pojawi się już po wakacjach. W serialu Pietrucha wciela się w postać rezolutnej, młodej i ambitnej pani weterynarz, która musi zmagać się z problemami osobistymi, jaki lokalnej społeczności. Scenarzyści zadbali o to, aby widzowie nie nudzili się przed telewizorami.

Ostatnio na planie oprócz Julii Pietruchy pojawili się: Izabela Dąbrowska, Małgorzata Bogdańska czy Krzysztof Kierszowski.

