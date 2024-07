1 z 10

Josh Brolin to popularny amerykański aktor, którego widzowie uwielbiają. Tak naprawdę jego kariera rozpoczęła się w wieku 17 lat, ale światu dał poznać się dzięki roli w kultowym filmie "Faceci w czerni 3" i "To nie jest kraj dla starych ludzi". Co ciekawe 46-letni aktor jest pasierbem Barbry Streisand i od roku byłym mężem znanej w Ameryce aktorki Diane Lane, nominowanej do Oscara za rolę w filmie "Niewierna".

Dzisiaj gwiazdor został przyłapany przez fotoreporterów przed studiem najpopularniejszego programu śniadaniowego za oceanem "Good Morning America", emitowanego nieprzerwanie od 40 lat. Oczywiście nie zabrakło fanów, którzy tylko czekali, aby zrobić sobie z aktorem pamiątkowe zdjęcie lub wziąć autograf. Brolin nie protestował i chętnie przystawał, aby pogawędzić z ludźmi, którzy go wspierają. Nie zabrakło oczywiście słynnych selfie.

