Jola Rutowicz zaskoczyła wszystkich swoim wczorajszym powrotem na salony. Chociaż zwyciężczyni "Big Brothera" obiecała kilka miesięcy temu, że znika z show-biznesu definitywnie to goszcząc w Warszawie nie przeszła obojętnie obok jednej z imprez. Okazuje się, że podczas wizyty celebrytka chciała pochwalić się nowym etapem w życiu - ciążą. Dzisiaj kilka minut po północy Rutowicz pochwaliła się, że "spodziewa się małego babe". Zobacz: Rutowicz zostanie mamą?

Teraz możemy oficjalnie potwierdzić, że pod słowem "babe" Jola nie miała na myśli żadnych kontraktów reklamowych, nowej książki czy samochodu. Ona naprawdę jest w ciąży! 5 godzin temu na prywatnym profilu na Facebooku potwierdziła swój błogosławiony stan. My pokusiliśmy się o więcej informacji i zadzwoniliśmy do bliskiej znajomej Rutowicz z Piotrkowa Trybunalskiego.

- Jola jest na przełomie pierwszego i drugiego trymestru ciąży, czyli ok. 4 miesiąca. Jest szczęśliwa, że spełni swoje marzenie o dziecku. Od kiedy zniknęła z mediów zmieniła się, nie jest już Jolą z "Big Brothera", ma dystans do tamtego wizerunku. Chce urodzić dziecko w USA i tam już zamieszkać na stałe, ona ma amerykańskie podejście do życia, co nie znaczy, że nie będzie odwiedzać Polski - zdradza AfterParty.pl bliska znajoma Joli.