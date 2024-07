Ryszard Petru i Joanna Schmidt z partii Nowoczesna pojechali na sylwestra do Portugalii. Nie uszło to uwadze mediów. Informacja o ich wspólnym wypadzie pojawiła się w mediach, po publikacji zdjęcia polityków z pokładu samolotu na Twitterze. Ryszard Petru tłumaczył potem w "Faktach po Faktach", że wyjazd miał charakter prywatny i nie chciał o nim opowiadać. A Joanna Schmidt? Do tej pory milczała. Teraz w końcu się wypowiedziała.

Joanna Schmidt skomentowała "wyjazd na Maderę" z Ryszardem Petru

To, jak spędzam czas wolny, to jest moja prywatna sprawa – mówiła na antenie Radia Merkury.

Widać, że Joanna Schmidt trzyma jedną wersję razem z szefem partii, Ryszardem Petru.

We wtorek 3 stycznia Ryszard Petru skomentował tę sprawę. Czy wyborcy czekali na mój głos? Sprawa została przedstawiona, wyjazd był prywatny. Ryszard Petru przeprosił za niezręczność. Ja uważam, że to jak spędzam Sylwestra to moja prywatna sprawa – powiedziała Joanna Schmidt.

I dodała:

To było niezręczne – powiedziała Joanna Schmidt

Przypominamy, że Joanna Schmidt niedawno się rozwiodła, a Ryszard Petru jest żonaty. Wspólny wyjazd na sylwestra przysporzył im niechcianego rozgłosu i dał pole do spekulacji. Zwolennicy i przeciwnicy Nowoczesnej krytykują lidera i wicelidera partii, że pojechali na urlop w czasie kiedy ich koledzy z partii protestowali w Sejmie. Co na to Joanna Schmidt?

Protest miał charakter rotacyjny. Ja miałam dyżur w Wigilię i Boże Narodzenie. Jak spędzam czas wolny to moja prywatna sprawa. Na pewno niezręcznością było to, że lider partii opozycyjnej jest sfotografowany daleko od Polski, od miejsca gdzie protestują nasi koledzy – mówiła posłanka.

Co myślicie o tych tłumaczeniach?

Joanna Schmidt i Ryszard Petru spędzili sylwestra w Portugalii

