Joanna Przetakiewicz przed studiem DDTVN

1 z 10

Joanna Przetakiewicz to bez wątpienia ikona stylu. Niemal na każdym pokazie i imprezie wygląda doskonale, a najdrobniejsze elementy są dopracowane. Dzisiaj projektantka zachwyciła przed studiem Dzień Dobry TVN.

Zobacz: Milionerki na ramówce TVN: Kulczyk jak Indianka, Przetakiewicz we własnej marce

Gwiazda pojawiła się dzwonach, które wracają do łask i w długim skórzanym płaszczu. W takim zestawie naprawdę zrobiła ogromne wrażenie i sprawiała wrażenie, jakby zeszła prosto z wybiegu. Do tego okulary przeciwsłoneczne w bordowych oprawkach i mała torebka dopełniły całość. Dobry humor towarzyszył projektantce od rana, co widać na zdjęciach wykonanych przez fotoreporterów.

Podoba Wam się?