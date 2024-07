Joanna Przetakiewicz od kilku lat konsekwentnie buduje markę La Mania i pracuje na jej sukces, również międzynarodowy. Dyrektor kreatywna domu mody dużo podróżuje po świecie i nawiązuje kontakty z największymi nazwiskami branży modowej. Ostatnio robiła interesy w Ameryce. Przypomnijmy: Przetakiewicz podbija Nowy Jork i chwali się światowym życiem

W najnowszym "Newsweeku" ukazał się artykuł, który analizuje sukces Joanny Przetakiewicz i jej próby podbicia rynku zachodniego. W rozmowie z tygodnikiem Przetakiewicz podkreśla, że od samego początku miała ambicje stworzenia marki rozpoznawalnej na świecie, a polskie i światowe gwiazdy w jej kreacjach to podstawa dobrego marketingu.

Założyłam sobie, że stworzę pierwszą polską rozpoznawalną na świecie markę pret-a-porter. Gwiazdy to dźwignia handlu w modzie. Chciałabym zobaczyć Cate Blanchett czy Sarah Jessicę Parker w moich ubraniach. To by był dopiero marketingowy strzał w dziesiątkę! Nie dość, że powszechnie znane, to jeszcze świetne aktorki i prawdziwe kobiety z klasą - wyznała.