Joanna Liszowska pojawiała się prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Już wkrótce zobaczymy gwiazdę w nowych odcinkach serialu "Przyjaciółki". Aktorka na ten szczególny wieczór wybrała wyjątkową kreację. Gwiazda miała na sobie długą, czarną suknię, na którą narzuciła zasłaniający biodra płaszczyk. I nie byłoby w tej stylizacji nic nadzwyczajnego, gdyby nie... głęboki dekolt! Suknia wyeksponowała wydatny biust aktorki.

Joanna Liszowska jest dumna ze swoich kobiecych kształtów i lubi je podkreślać, nawet suknia ślubna gwiazdy miała głęboki dekolt, który później był szeroko komentowany w mediach. Tak też było i tym razem, choć dało się też zauważyć, że aktorka dba o linię...

Opinie co do jej stylizacji były podzielone, jedno jest jednak pewne: tego wieczoru Joanna Liszowska przyciągała wzrok i wyróżniała się spośród całej plejady osobistości! Jak oceniacie jej look?

Joanna Liszowska na wiosennej ramówce Polsatu.

Aktorka postawiła na suknię z głęboki dekoltem.

