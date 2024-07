Joanna Kulig to jedna z najbardziej cenionych aktorek ostatnich kilkunastu miesięcy. Najwięcej popularności przysporzyła jej rola w głośnym filmie "Sponsoring" Małgorzaty Szumowskiej.

Reklama

Okazuje się, że rola we wspomnianej produkcji otworzyła aktorce wiele drzwi, również na rynkach zagranicznych. Kulig przebywa obecnie w Londynie, gdzie pojechała ze sztuką "Chopin musi umrzeć". Udzieliła też tam wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", w którym zdradza, że dostała rolę w koreańskim filmie "Way Back Home". Nie odbyło się to drogą tradycyjnego castingu, bowiem swoje aktorskie umiejętności Joanna prezentowała... na Skype.



Pierwszy asystent reżyserki widział mnie w filmie "Sponsoring" i bardzo mu się spodobałam. Przyszło zaproszenie na casting, ale nie mogłem wtedy lecieć, bo miałam koncert w Lublinie i powiedziałam, że nie dam rady. Oni zaproponowali casting na Skype. Przy pierwszym połączeniu w ogóle nie mogliśmy się porozumieć, były problem z łączem. Przy drugim się udało - ja, tam czterech Koreańczyków, patrzą na mnie i dostałam zadanie aktorskie, zagrałam i reżyserka stwierdziła, że to jest to! - wyznała aktorka.

Myślicie, że występ w egzotycznej superprodukcji sprawi, że usłyszy o niej świat?

Reklama

Zobacz też Joannę Kulig i resztę obsady na premierze spektaklu "Chopin musi umrzeć":