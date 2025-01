Joanna Koroniewska już od dawna mierzy się z ogromną krytyką w mediach społecznościowych, która - co zaskakuje - najbardziej dotyczy jej wyglądu. Hejterki zarzucają jej, że pokazuje swoje zdjęcia bez makijażu, w codziennych ubraniach, a nawet zdarzyło się, że krytykowały jej biust. Aktorka znana z ciętej riposty zazwyczaj odpowiadała na te komentarze w taki sposób, aby hejterki zastanowiły się nad tym, co robią i jaką krzywdę mogą komuś wyrządzić, ale teraz czara goryczy się przelała. Joanna Koroniewska zapowiada, że nie zamierza tak tego zostawić i chce walczyć z hejtem, ale nie dla siebie, a dla innych osób, a w szczególności dzieci i młodzieży, które często stają się ofiarami prześladowania i targają się na własne życie.

Sława ma cienie i blaski, o czym doskonale wiedzą gwiazdy i influencerzy. Znane osobowości, a w szczególności te, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych mają nie tylko swoich fanów, ale i hejterów, którzy śledzą każdy ich ruch w socialach tylko po to, aby wbić im szpilę. Doskonale przekonała się o tym, chociażby Małgorzata Rozenek, która mimo ogromnej popularności na każdym etapie swojego życia mierzy się z hejtem. W podobnej sytuacji jest Joanna Koroniewska, którą pokochali internauci za jej zabawne i życiowe filmiki, które nagrywa zazwyczaj ze swoim mężem Maciejem Dowborem. Niestety, aktorka ma też grono obserwatorów, którzy wytykają jej każdy nawet najmniejszy błąd, a w ostatnim czasie coraz częściej krytykują też jej wygląd. Ostatnio gwiazda udostępniła dwa bardzo wymowne komentarze pod dwoma różnymi zdjęciami, które dzieli zaledwie godzina. Reakcja internautów pokazuje niedopuszczalne zachowanie, na które Joanna Koroniewska postanowiła teraz zdecydowanie odpowiedzieć:

Joanna Koroniewska aż nie może uwierzyć w takie okrucieństwo ze strony drugiego człowieka, bo jak pokazuje historia hejt może doprowadzić nawet do samobójstwa:

Była gwiazda "M jak miłość" wspomina historię z września 2024 roku, która wstrząsnęła całą Polską. Wtedy 16-letnia Julia z Lubinia odebrała sobie życie po latach znęcania się fizycznego i psychicznego przez rówieśników:

Joanna Koroniewska podkreśla, że liczba samobójstw i prób odebrania sobie życia w całej Polsce nadal rośnie i nie można czekać aż sytuacja dotknie naszego dziecka, ale trzeba reagować tu i teraz :

W Polsce z powodu samobójstw ginie rocznie ponad 2 razy więcej osób niż w wypadkach samochodowych.Pod względem liczby samobójstw Polska znajduje się powyżej średniej unijnej. Ta tendencja utrzymuje się od wielu lat… Znów padł rekord prób samobójczych dzieci i młodzieży w Polsce. Jak długo będziemy bezbronnie czekać na to, czy to nasze dziecko stanie się kolejną ofiarą? Kiedy znowu usłyszymy, że to w nim jest problem bo jest 'za delikatne' do tego brutalnego świata?!!!

W Polsce z powodu samobójstw ginie rocznie ponad 2 razy więcej osób niż w wypadkach samochodowych.Pod względem liczby samobójstw Polska znajduje się powyżej średniej unijnej. Ta tendencja utrzymuje się od wielu lat… Znów padł rekord prób samobójczych dzieci i młodzieży w Polsce. Jak długo będziemy bezbronnie czekać na to, czy to nasze dziecko stanie się kolejną ofiarą? Kiedy znowu usłyszymy, że to w nim jest problem bo jest 'za delikatne' do tego brutalnego świata?!!!

Szokować może fakt, że hejterskie komentarze pod adresem Joanny Koroniewskiej często piszą kobiety, które same są matkami, babciami, ciociami i to wydaje się niedopuszczalne, szczególnie, że mówimy o dorosłych osobach, które są potem przykładem dla własnych dzieci czy wnuków. W polskich domach panuje wiele agresji, która potem jest przenoszona przez dzieci do szkół i coraz trudniej o empatię: