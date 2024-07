Mogłoby się wydawać, że praca aktora należy do prostych i przyjemnych. Niestety to tylko pozory, gdyż wszystko na planie zdjęciowym jest nieprzewidywalne. Ostatnio przekonała się o tym Joanna Jabłczyńska, która gra w serialu "Na Wspólnej".

Dwa dni temu podczas kręcenia nowych odcinków tasiemca aktorka uległa kontuzji. Gwiazda podczas upadku strasznie stłukła sobie lewą rękę. O całym wydarzeniu poinformowała na Facebooku, zamieszczając swoje rentgenowskie zdjęcie.

- Poznajcie moje wnętrze Zlamania brak. Uff... mocno dokuczające stluczenie. Palec podwoil swoja objętość i przybrał sliwkowy kolor... a to wszystko to nie skutek ekstremalnego treningu a sceny na planie "Na Wspólnej". To się nazywa poświęcenie dla roli [pisownia oryginalna] - napisała Joanna.