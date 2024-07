36-letnia Jessica Chastain to aktorka znana z takich filmów, jak "Służące", "Wróg Numer 1", czy "Gangster". Gwiazda, która była nominowana do 2 Oscarów, od lat zwraca uwagę swoimi bardzo udanymi stylizacjami, rudymi włosami i alabastrową cerą.

Tym razem na wielkiej, nowojorskiej gali rozdania National Board Of Review Awards 2013, miała na sobie cytrynową sukienkę Oscara de la Renty z jego wiosenno-letniej kolekcji na rok 2014. Jessica Chastain swój look retro uzupełniła szpilkami ‘Kenzie’ również de la Renty, tym samym kopiując look z wybiegu projektanta.

Uwielbiamy aktorkę w stylizacjach retro, doskonale one do niej pasują. Podkreślona talia, rozkloszowany dół i gorsetowy top.

