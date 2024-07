Zaledwie trzy miesiące temu Jessica Alba po raz drugi została mamą. Gwiazda na pewien czas zniknęła ze świata show-biznesu, jednak kilka dni temu fani mogli podziwiać aktorkę na świątecznej inauguracji Swarovskiego w Beverly Hills. Jessica Alba ubrana w zjawiskową białą sukienkę wyglądała świetnie!

Sama Jessica jednak nie do końca zadowolona jest ze swojej figury! Aktorka przyznaje, że nie stosuje drastycznej diety, ale nie zamierza rezygnować z ćwiczeń, jakie stosuje „niemal od dnia porodu”.

- Teraz nie spieszę się ze zrzuceniem kilogramów po ciąży. Stawiam przede wszystkim na zdrowie. Zaczęłam ćwiczyć, ale nie mam zamiaru popadać w szaleństwo. Wszystko konsultuje z lekarzem, by mieć pewność, że to dla mnie bezpieczne- wyznała aktorka.

Uważamy, że Jessica wygląda świetnie. Zgadzacie się z nami?

