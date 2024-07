Jessica Alba jest w ciąży. Aktorka spodziewa się trzeciego dziecka. Szczęśliwą nowinę ogłosiła na Instagramie przy pomocy GIF-a!

Cash Warren i ja straciliśmy przewagę liczebną - napisała gwiazda.

Małżeństwo ma już dwie córki, 9-letnią Honor Marie i 5-letnią Haven Garner. My serdecznie gratulujemy Jessice i jej mężowi! :) A po więcej szczegółów zapraszamy Was do wideo!

