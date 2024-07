W tym sezonie Jackpot przywiązuje ogromną wagę do wysokiej jakość. Kolorystyka i różnorodność materiałów to temat przewodni najnowszej kolekcji. Interesujące kontrasty polegające na mieszaniu różnych tekstur. Popularna marka szczególnie poleca dzianinowe swetry, poncha i kamizelki z futrzaną wstawką - idealnie pasującą do połyskującej koszuli. Bardzo ciekawa będzie także bluza z podwyższonym kołnierzykiem, która świetnie będzie komponować się z sukienkami z lekkiego szyfonu.

Kolejny styl, na który stawia Jackpot to koszule. Będą pasować na każdą okazję. Można je nosić zarówno luźno, jak i spiąć gustowną broszką. Kolejną propozycją kolekcji są dżinsy w wielu fasonach, od luźnych po dopasowane oraz z elementami marszczeń. Warto wspomnieć o T-shirtach idealnie komponujących się z jesienną marynarką zaprojektowaną z ukośnymi suwakami na klatce piersiowej. Dopełnieniem kolekcji są akcesoria: torby i lekkie kapelusze z rondem, które dodają stylizacjom subtelnego wykończenia.

Tak prezentuje się jesienna kampania marki Jackpot :