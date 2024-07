Jarosław Bieniuk odnosi sukcesy w biznesie! Firma sportowca rozpoczyna właśnie działalność na zagranicznym rynku. Okazuje się bowiem, że założona m.in. przez Jarosława Bieniuka firma IQ Sport Advisory Group wchodzi na niemiecki rynek. Jak donosi "Na żywo", kluby niemieckiej Bundesligi w trakcie wielkim imprez sportowych będą wykorzystywać platformę eFAN24. Jak Bieniuk komentuje swój sukces w biznesie?

Czuję się biznesmenem, ale z pasji. Nie jestem wykształcony w tym kierunku. Raczej otaczam się mądrzejszymi ode mnie - mówi skromnie Jarosław Bieniuk. - Miałem okazję poznać Leszka Czarneckiego, który bardzo pomógł mnie i Ani w ciężkich chwilach. Kilka razy rozmawialiśmy, ale trudno się na nim wzorować. To za wysoka półka.

Jarosław Bieniuk swoją firmę założył kilka lat temu. Razem z Anną Przybylską uznali wówczas, że biznes sportowca zapewni im zaplecze finansowe.

Wtedy oboje z Anią myśleli o tym, że dzięki temu zapewnią dzieciom dobry start w dorosłe życie. Taki był ich wspólny plan. Niestety, dziś Jarek realizuje go sam. Ania byłaby dumna widząc, jak wspaniale sobie radzi. Jak potrafi zaplanować dzień tak, by dopasować swoje obowiązki do planu zajęć dzieci - mówi w rozmowie z tygodnikiem osoba z otoczenia sportowca.