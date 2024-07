Pierwsza rocznica śmierci Anny Przybylskiej to dla wszystkich dzień, w którym składamy hołd pamięci aktorki, którą uwielbiały miliony Polaków. Wszystkie media w kraju wspominają Annę Przybylską, która dla kobiet w Polsce była wzorem do naśladowania. Która dla miłości i rodziny potrafiła poświęcić wszystko.

Mama Anny Przybylskiej o córce

Ciężko uwierzyć, że to już rok, odkąd nie ma z nami Ani Przybylskiej. Jej pamięć pozostanie jednak wiecznie żywa, dzięki fanom, którzy cały czas odwiedzają jej grób. Mama gwiazdy, pani Krystyna Przybylska, dokłada starań, aby zawsze był on zadbany. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" pani Krystyna opowiedziała o tym, jak jej wnuki, czyli Janek (4 l.), Oliwia (13 l.) i Szymon (9 l.) poradziły sobie z utratą mamy. Największym wsparciem był dla nich oczywiście ojciec, Jarosław Bieniuk, który poświęcił im każdą minutę, by jak najlepiej zniosły rozstanie z mamą. Rok temu tłumaczył pociechom, że ich mama czuwa nad nimi z nieba...

Jarek sprawdza się jako opiekuńczy i troskliwy ojciec. Widzę, jak stara się zastąpić dzieciom mamę i bardzo chcę mu w tym pomagać. One mocno przeżyły odejście Ani, ale potrafiły dzielnie stawić czoła codzienności. Bardzo dobrze się uczą. Oliwka od pierwszego września poszła do gimnazjum, a Szymon po przerwie wakacyjnej wrócił do szkoły podstawowej. Zgodnie dzielimy się obowiązkami, na zmianę odbieramy dzieci ze szkoły, pomagamy odrabiać lekcje, aranżujemy zajęcia pozalekcyjne. Po prostu nie możemy zostawić Jarka samego - mówi pani Krystyna

Krzystynie Przybylskiej zależy przede wszystkim na dobru dzieci. Bardzo stara się również, aby pamięć o Ani Przybylskiej nie zaginęła:

Teraz już wiem, że nie należy wybiegać w przyszłość. Najważniejsze, aby dopisywało zdrowie, żeby dzieci miały dobrze i żeby pamięć o Ani nie zaginęła. Jeżeli to będzie, wszystko inne również będzie dobrze - tłumaczy

Anna Przybylska zmarła w 2014 roku