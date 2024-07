Krystyna Janda zamieściła emocjonalny wpis w którym apeluje do Andrzeja Dudy. Aktorka nawiązała tym samym do gorących wydarzeń spod Sejmu, kiedy to Polacy przyłączyli się do protestujących polityków opozycji, którzy sprzeciwiają się ograniczenia mediów w gmachu na Wiejskiej w Warszawie. We wczorajszym proteście brali udział dziennikarze i gwiazdy takie jak: Karolina Korwin-Piotrowska, Maciej Stuhr czy Maja Ostaszewska.

Reklama

Na profilu Krystyny Jandy na Facebooku pojawiło się m.in. nagranie opublikowane przez jedną z posłanek Platformy Obywatelskiej. Agnieszka Pomaska nagrała moment kiedy na sejmowym korytarzu spotyka Jarosława Kaczyńskiego. Na krótkim filmiku słychać, jak Pomaska krzyczy do lidera Prawa i Sprawiedliwości "Panie prezesie, jak panu nie jest wstyd? Co pan robi z naszym krajem?". Po chwili słuchać odgłos upadającego telefonu.



Pan prezes Kaczyński rzucił się na mnie, wziął mój telefon i rzucił na ziemie- mówi na nagraniu Agnieszka Pomaska.

Chwilę później na profilu Krystyny Jandy pojawił się pełen emocji wpis skierowany do prezydenta.

Zobacz także

Gdzie jest Prezydent?!

Prezydencie, który przysięgałeś być opiekunem i obrońcą, w służbie Wszystkich Polaków! Gdzie jesteś?!!!! Pomocy!!!!! Błagamy Cię o pomoc i sprawiedliwość !!!!

Zobaczcie, nagranie udostępnione przez Krystynę Jandę.

Zobacz także: Krystyna Janda zmobilizowała kobiety do protestów. Czy zajmie się polityką?! Jest odpowiedź gwiazdy!

Krystyna Janda udostępniła nagranie posłanki Platformy Obywatelskiej.

Aktorka apeluje do prezydenta.

Facebook

Reklama

Krystyna Janda w emocjonalnym wpisie na Facebooku prosi Andrzeja Dudę o pomoc.