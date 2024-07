Jan Kliment opowiedział o swoim chorym bracie! Zrobił to, bo chce pomóc sparaliżowanemu Milanowi. Do tej pory Jan Kliment nie zdradził się nawet słowem, że w jego życiu dzieje się tragedia. Nie chciał, by pojawil się choć cień podejrzenia, że wykorzystuje osobistą tragedię, by wygrać "Taniec z Gwiazdami" i chce wzbudzić współczucie w głosujących. Kiedy jednak okazało się, że wraz z Cleo nie wejdzie do finału, emocje więły górę. Janek rozpłakała się podczas pożegnania na wizji i przyznał, że wygrane pieniadze chciał przeznaczyć na pomoc bratu. Magazynowi "Party" udało się porozmawiać z tancerzem i poznać prawdę. Co stało się z bratem Jana Klimenta?

Brat Jana Klimenta uległ wypadkowi

Jak czytamy w najnowszym numerze „Party" brat Jana Klimenta jest spraliżowany i przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym w Ostrawie. Milan Kliment w lipcu tego roku skakał do rzeki z wysokości 3 metrów. Dwa razy udało mu się, za trzecim razem poszedł na dno.

Milan trafił do szpitala z urazem głowy, złamanym kręgosłupem i przerwanym rdzeniem kręgowym. Przez trzy miesiące oddychał za pomocą respiratora - czytamy w „Party".

Po wybudzeniu ze śpiączki pierwszą osobą, która opiekowała się Milanem był jego brat - Jan. On też jako pierwszy starał się pracować nad tym, aby Milan zaczął choć poruszać palcami dłoni. Jan ćwiczył z bratem codziennie. Teraz po zakończeniu show Kliment jedzie znów do Ostrawy, aby dalej pracować z Milanem. Oczywiście jego brat jest na co dzień pod stałą opieką specjalistów, ale tylko do końca lutego przyszłego roku. Potrzebne są zatem dodatkowe pieniądze, aby Milan mógł rehabilitować się dłużej i intensywnie. Marzeniem Klimenta jest, aby jego brat usiadł na wózku, nauczył się poruszać na nim i był dzięki temu był w miarę samodzielny. Milan jest ojcem trójki dzieci. Pracował do tej pory jako górnik i był do tej pory bardzo sprawny fizycznie i wysportowany.

Gwiazdy pomogą bratu Jana Klimenta

Historia choroby brata tancerza poruszyła wszystkich, a najbardziej te gwiazdy, które występowały z Janem Klimentem w „Tańcu z gwiazdami". Cleo wpadła na pomysł koncertu charytatywnego, z którego dochód byłby przeznaczony na leczenie Milana Klimenta, brata Jana. Do Janka Klimenta odezwały się wszystkie jego byłe taneczne partnerki z programu. Oprócz Cleo i Anny Wyszkoni w koncercie chcą wziąć również udział Ewa Kasprzyk i Katarzyna Grochola.

Jestem z nim całym sercem. Chcę mu pomóc. Nie umiem śpiewać, ale licze na to, że Janek wymyśli coś, żebym mogła wziąć udział w tym projekcie mówi w magazynie „Party" Katarzyna Grochola.

Więcej o dramatycznych wydarzeniach w rodzinie Klimentów czytajcie w najnowszym numerze „Party".