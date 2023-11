1 z 5

Twórcy „Jaka to melodia” nie tracą czasu! Jeszcze zaledwie kilka dni temu wszyscy zastanawiali się, czy medialne plotki, które dotyczyły ogromnych zmian w jednym z ulubionych show Polaków są prawdziwe. W tym tygodniu podczas prezentacji jesiennej ramówki TVP potwierdziły się informacje, że faktycznie Robert Janowski stracił pracę po 20 latach, a jego miejsce zajął Norbi. I mimo że nie minęło wiele czasu, to już trwają nagrania do nowych odcinków z Norbim! Co się zmieniło prócz prowadzącego? Zobaczcie zdjęcia na kolejnych stronach galerii.

