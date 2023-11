1 z 4

Norbi jednak nie poprowadzi programu "Jaka to melodia?"?! Wciąż trwa zamieszanie wokół muzycznego teleturnieju, które od lat przyciąga miliony widzów przed telewizory. Niestety, ostatnio pojawiły się informacje, że z programem już wkrótce pożegna się Robert Janowski. Żona i menadżerka prezentera przyznała, że jej mąż nie zgodził się na dalszą współpracę z TVP. Wszystko przez zmiany, jakie w teleturnieju chce przeprowadzić Jacek Kurski.

Robert nie chciał podpisać się pod proponowanymi zmianami ze względu na swoich widzów i ekipę, z która pracował - w rozmowie z Presserwisem przyznała Monika Janowska.

Wczoraj w mediach pojawiły się zaskakujące wiadomości, że Roberta Janowskiego w programie "Jaka to melodia?" zastąpi Norbi! Czy to jednak jest pewne? Zobaczcie, co powiedział muzyk!

Zobacz także: TVP szykuje NOWĄ wersję „Jaka to melodia?”! Bez Janowskiego? Jest komentarz Kurskiego!