Reklama

Jacek Kurski zaszokował wszystkich, kiedy zdecydował się na zakończenie emisji "Jakiej to Melodii" w starym, ale sprawdzonym składzie, zważywszy na to, że jest to jeden z chętniej oglądalnych programów w polskiej telewizji. Najwięcej jednak emocji wzbudziła informacja, kto zastąpi Roberta Janowskiego! Potencjalny kandydat - Norbi - skomentował ostatnie doniesienia!

Norbi jednak poprowadzi muzyczne show?!

Odkąd do mediów dotarły informacje o odejściu Robert Janowskiego, spekulacji nie brakuje. Niemal każdego dnia pojawiają się nowe plotki, których nikt nie komentuje. W zeszłym tygodniu głos zabrał sam prezes TVP:

(...) formuła wymaga pewnego odświeżenia, co wynika z wszelkich danych i wykresów. Te informacje przekazałem panu Janowskiemu i osobiście zaprosiłem go do kontynuowania prowadzenia programu. Nie mam jednak zwyczaju prowadzenia negocjacji za pośrednictwem mediów i nie będę tolerował a tym bardziej ulegał próbie wytwarzania niepotrzebnej psychozy tam, gdzie potrzebne jest profesjonalne zarządzanie kwestią korekty formatu, tak by dostarczać naszym widzom ofertę jeszcze lepszej jakości - zdradził w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

Pomimo zaproszenia, okazało się, że Janowski nie przystał na propozycję Jacka Kurskiego. Rozpoczęto więc poszukiwania. Pod uwagę brany jest Norbi, który dla portalu Plotek.pl powiedział:

Ja mam pracy i koncertów od groma i mam z czego żyć. Mam jeszcze inne interesy. To jest oczywiście bardzo fajna rzecz, że moja postać została wciągnięta w takie przedsięwzięcie. 20 lat pracuję w tej branży i traktuję to jako kolejną robotę. Natomiast nie myślę o tym w kategoriach "O Jezu, o Jezu! Pana Boga za nogi złapałem!". Nie mam w ogóle ciśnienia w tym temacie, zero. Będzie umowa podpisana, proszę bardzo.

Myślicie, że prezes dogada się w gwiazdorem?

Polecamy: TVP szykuje NOWĄ wersję „Jaka to melodia?”! Bez Janowskiego? Jest komentarz Kurskiego!

Janowski prowadził program przez 21 lat!

Norbi zostanie nowym prowadzącym?

Reklama