To już pewne, Norbi został nowym prowadzącym "Jaka to melodia?"! Od kilku dni wszyscy zastanawiali się, czy medialne plotki dotyczące muzyka są prawdziwe, ale podczas konferencji prasowej TVP wszystko stało się jasne. Norbiego nie zabrakło na prezentacji jesiennej ramówki stacji podczas której już oficjalnie ogłoszono, że poprowadzi "Jaka to melodia?"! Norbi zastąpił Roberta Janowskiego, który po ponad 20 latach pożegnał się z muzycznym teleturniejem.

Muzyczny program prowadzony przez Norbiego wystartuje już we wrześniu i jak się okazuje w show zostały wprowadzone nowe zasady! Jakie? Tego dowiecie się z naszej galerii.

