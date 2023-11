Robert Janowski poinformował widzów, że ostatnie 10 odcinków, które miał jeszcze poprowadzić, TVP nie pokaże. To oznacza, że z dniem dzisiejszym prezenter kończy pracę w programie:

Kochani ❤️ This Is The End! Wczoraj zapadły ostatnie decyzje w sprawie ,,Jaka to Melodia?" i naszych, ostatnich 10 odcinków. Nie gramy. Czyli to już koniec. 21 lat... Kawał życia. Waszego i mojego. Było pięknie. I nie dajmy sobie zabrać tych wspomnień! Dziękuję Media Corporation- producentowi, który przy udziale nas wszystkich, stworzył coś, co nie było tylko zwykłym telewizyjnym teleturniejem. Ten program to coś więcej niż jaka to melodia?! To 21 lat naszego wspólnego życia. Dziękuję MC ❤️