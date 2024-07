Roma Gąsiorowska pokazała siostrę! W czwartek podczas otwarcia W-arte, czyli platformy artystyczne, stworzonej przez aktorkę pojawiło się wielu gości. Gwiazda zaprosiła również swoją siostrę, z którą jest bardzo blisko. Monika bardzo wspierała Romę Gąsiorowską w tym ważnym dniu. Panie chętnie razem pozowały do zdjęć, a na ściance cały czas trzymały się za ręce. Monika jest bardzo podobna do znanej siostry! Aktorka w jednym z wywiadów przyznała, że często jest mylona właśnie z nią. Zarówno Roma, jak i Monika postawiły na sukienki od Violi Śpiechowicz. Czy Wy również widzicie to podobieństwo?

Oprócz siostry Gąsiorowskiej na imprezie pojawiło się wiele gwiazd. Wśród nich znalazł się dawno niewidziany na salonach Tede, piękna Olga Bołądź, Szymon Majewski, Weronika Książkiewicz i wiele innych.

Siostra Romy Gąsiorowskiej - Monika

Roma Gąsiorowska z siostrą na otwarciu W-arte!