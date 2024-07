Anja Rubik, choć coraz rzadziej pojawia się na wybiegach, nadal jest najlepszą polską top modelką. O swojej pracy opowiada z niezwykłą pasją, a ostatnio zdradziła, jak niebezpieczny potrafi być ten zawód. Przypomnijmy: Zawód modelki jest bardzo niebezpieczny. Rubik duszona przez węża podczas sesji. To jednak nie wszystko

Modelka rzadko kiedy jest w Polsce, ale gdy już mieszka w stolicy, zawsze może liczyć na wsparcie swojej mamy, która dba o nią jak o dziecko. W rozmowie z Dzień Dobry TVN Anja przyznała, że mama gotuje jej zupy i zawsze pyta, co chce zjeść na kolacje. Ona stara się za to, żeby nie brakowało jej aktywności fizycznej:

Chcę, żeby ten pobyt traktowała w Warszawie jak wakacje. Jak tylko się obudzę, od razu dostaję pytanie: Co chcesz wieczorem zjeść? Gotuje różne zupki. Jest moim towarzyszem. Mało znam osób w Warszawie, więc się wybieram razem z nią do kina, do restauracji. Chodzimy na zakupy i zwiedzamy. Jest bardzo przyjemnie. Bardzo o mnie dba i ja o nią dbam. Zmuszam ją, żeby chodziła na siłownię i basen - mówi