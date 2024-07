Anja Rubik to jedna z najlepiej zarabiających modelek na świecie. Polka regularnie bierze udział w kampaniach największych domów mody, a o pieniądzach jakie za to dostaje krążą legendy. Ostatnio jedna z gazet podsumowała jej przychody. Zobacz: Rubik jest multimilionerką. O takich pieniądzach może marzyć wiele gwiazd

Jednak nie tylko temat pieniędzy Anji Rubik jest gorący, ale też jej waga. Modelka nieustannie posądzana jest o anoreksję, a sama ciągle musi tłumaczyć się ze swojej zadbanej i szczupłej sylwetki. Ostatnio w rozmowie z Dzień Dobry TVN wyznała, że udało jej się przytyć, co prawda niewiele, ale zawsze. Gwiazda przyznała się także do tego, że była to ciężka praca, aby te kilka kilogramów przybrać:

Ja utyłam akurat trochę 3 kilogramy. Bardzo ciężko na nie pracowałam. To była harówka, dlatego, że ja jedynie tyję jak bardzo dużo ćwiczę, więc podnoszenie ciężarów, odpowiednia dieta. Tu jest moja agencja odpowiedzialna głównie za to, żebym nie pomijała żadnego posiłku, bo ja bardzo szybko tracę na wadze.

Widać?

