Marta Nawrocka to żona prezydenta elekta Karola Nawrockiego, która już wkrótce obejmie funkcję pierwszej damy RP. Niewielu wie, że przez ostatnie 17 lat pełniła obowiązki funkcjonariuszki umundurowanej w strukturach Służby Celno-Skarbowej, będącej częścią Krajowej Administracji Skarbowej.

Na co dzień pracowała w dziale kontroli rynku, gdzie odpowiadała za walkę z nielegalnym handlem oraz kontrolę salonów gier. W tym wymagającym środowisku Marta Nawrocka dała się poznać jako osoba kompetentna, wyszkolona i zaangażowana. Teraz na jej temat wypowiedziała się koleżanka z pracy!

Kulisy pracy Marty Nawrockiej

Według relacji Agaty Jagodzińskiej, przewodniczącej związku zawodowego Alternatywa w KAS, Marta Nawrocka była funkcjonariuszką wyszkoloną w obsłudze broni palnej oraz technikach obezwładniania. Jej codzienna praca często wiązała się z ryzykiem. Musiała wchodzić do lokali siłą, stosować środki przymusu bezpośredniego i zatrzymywać osoby podejrzane o przemyt oraz przestępstwa skarbowe.

Pani Marta jest funkcjonariuszem umundurowanym. Jest świetnie wyszkolona z używania broni i obezwładniania. Pracuje w dziale kontroli rynku i kontroluje salony gier z automatami, zwalcza handel nielegalnymi towarami. Bierze udział w akcjach, nieraz musi siłowo wchodzić do jakiegoś lokalu, stosować środki przymusu bezpośredniego, zatrzymywać osoby. Zatrzymywanie przemytników, stawianie zarzutów za przestępstwa skarbowe – to zadania pani Marty. – informuje Agata Jagodzińska dla Fakt.pl

Koleżanka z pracy ujawniła prawdę o Marcie Nawrockiej. "Wszyscy mówią tak samo"

Nim trafiła do KAS, Marta Nawrocka uczęszczała do szkoły baletowej. Ta nietypowa droga wykształciła w niej wyjątkową determinację, samodyscyplinę i wytrzymałość. Ukończyła również studia prawnicze, co stanowiło solidną podstawę do pracy w strukturach państwowych.

Jest bardzo wysportowana. Była w szkole baletowej i to nauczyło jej niezwykłej determinacji, wytrzymałości oraz samodyscypliny. Bardzo nam tym imponuje. Skończyła studia prawnicze i zdecydowała się na pracę w niezwykle wymagającej służbie. Idealnie połączyła ścieżkę zawodową z osobistą i to pomimo iż nie zawsze miała łatwo. - powiedziała Agata Jagodzińska, szefowa związku zawodowego działającego w KAS

Wśród pracowników KAS Marta Nawrocka cieszy się wyjątkowym szacunkiem. Agata Jagodzińska podkreśla, że nikt nie wypowiada się o niej negatywnie:

Jest bardzo ciepłą i otwartą osobą. Kiedy wśród naszych pracowników oraz funkcjonariuszy podpytywałam o nią, wszyscy mówią tak samo: pomocna, koleżeńska. Nie natrafiłam na osobę, która miałaby o niej złe zdanie.

