Dzisiaj informowaliśmy was, że przeprowadzono sekcję zwłok Paula Walkera. Pomimo utrudnionej sytuacji spowodowanej przez zmasakrowane auto i doszczętnie spalone ciała, poznaliśmy pierwsze wyniki sekcji zwłok.

Paul Walker zmarł na skutek urazów i poparzeń odniesionych w wypadku - poinformował koroner z Los Angeles. Przyczyną śmierci jest wynik połączonych efektów traumatycznych i termicznych obrażeń. Oznacza to, że aktor nie zginął od razu, palił się żywcem. Nie znaleziono żadnych dowodów na to, że doszło do wycieku któregoś z płynów eksploatacyjnych, co według wstępnych założeń miało doprowadzić do utraty panowania nad autem.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w sobotę w miejscowości Santa Clarita, gdy pędzący z dużą prędkością samochód wypadł z drogi. Agent aktora na Facebooku poinformował, że Paul zginął od razu, dodając, że nie był kierowcą, a pasażerem.

Walker wracał z wystawy samochodowej, na której zbierano pieniądze na pomoc dla ofiar niedawnego tajfunu na Filipinach.

