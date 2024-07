Kiedy temperatura przekracza już 30 stopni, zaczynamy coraz intensywniej myśleć o urlopie. Z wymarzonymi wakacjami łączą się oczywiście zakupy letnich ubrań. Przede wszystkim szukamy tego idealnego kostiumu kąpielowego. Zobacz, jakie stroje wybrały w tym sezonie gwiazdy i z czym je łączą.

Ognista czerwień

East News

Czerwień jak żaden inny kolor, przepięknie komponuje się zarówno z bladą jak i opaloną skórą. Wygląda świetnie niezależnie od kroju. Możesz wybrać jednoczęściowy strój w stylu "Słonecznego patrolu" jak Iskra Lawrence, klasyczne bikini jak Bella Thorne czy seksowny top bez ramiączek niczym Elsa Hosk.

materiały prasowe

Zanim wybierzesz się na plażę, pamiętaj, aby przygotować skórę na spotkanie ze słońcem. W twojej wakacyjnej kosmetyczce nie może zabraknąć kremu z filtrem do ciała, na przykład Sun Zone SPF 25. Twarz smaruj zawsze produktem z jak najwyższym filtrem. Ochronny krem na dzień NovAge zapewnia ochronę SPF50, a na dodatek ma bardzo przyjemną, lekką konsystencję, której nie czuć na skórze.

materiały prasowe

Jednoczęściowy też jest seksowny

East News

Jednoczęściowy kostium nie kojarzy się już tylko ze strojem na basen. Do wyboru mamy teraz bardzo dużo różnych wzorów, które mogą być naprawdę seksowne. Spójrzcie tylko na dekolt Demi Lovato! Jeżeli wolisz bardziej subtelny, ale wciąż intrygujący kostium, wybierz taki, jak Shay Mitchell. Aktorka postawiła na pomarańczowy z dużymi wycięciami na bokach. Jednak jeśli wolisz coś z poczuciem humoru i nie do końca serio, zainspiruj się Alessandrą Ambrosio i jej kostiumem z truskawką.

Jeżeli nie wyobrażasz sobie życia bez pomalowanych rzęs, przed wycieczką na plażę musisz wyposażyć się w kosmetyk, który przetrwa zabawy w wodzie, krem z filtrem czy pot. Wodoodporny tusz The ONE 5 w 1 Wonder Lash dodaje rzęsom objętości i jednocześnie dobrze je wyczesuje i rozdziela. W twoim plażowym koszyku powinna znaleźć się również mgiełka utrwalająca. The ONE marki Oriflame sprawia, że nałożone na twarz kosmetyki stapiają się ze sobą i wyglądają bardzo naturalnie.

materiały prasowe

Klasyczna czerń

East News

Czarny kostium powinien znaleźć się w wakacyjnej walizce każdej z nas. Jest uniwersalny, pasuje do każdej karnacji i dodatków we wszystkich stylach. Dobrym wyborem zawsze będzie klasyczne bikini jak Ashley Graham. Jeżeli nie chcesz pokazywać brzucha, możesz postawić na jednoczęściowy, wysoko wycięty kostium jak Kendall Jenner. Jeśli wolisz eksperymenty, weź przykład z Chiary Ferragni wybierz stanik o ciekawej linii.

materiały prasowe

Z czernią świetnie komponują się dodatki w intensywnych, soczystych barwach. Dlatego jeśli szukasz pomysłu na manicure czy pedicure, postaw na czerwień lub pomarańcz. Będą pięknie prezentować się z opalenizną i dodatkowo ją podkręcą. Idealne odcienie znajdziesz w linii The ONE marki Oriflame. Zwróć uwagę na "Paradise Pink" czy "Papaya Punch".

A po plaży...

materiały prasowe

W drodze na plażę, a także po, niezawodne są wszelkiego rodzaju narzutki, szale czy lekkie sukienki. Marka Oriflame ma w swojej ofercie dwa modele, które szczególnie nam się podobają. Jest między innymi kwieciste kimono Peachica, które świetnie skomponuje się z czarnym bikini czy czerwonym, jednoczęściowym kostiumem. Z kolei sukienkę Amazonia, można nosić na kilka różnych sposobów, także jako... szal. Sama wybierasz, jak będzie wyglądać!

Jeżeli szukasz inspiracji na plażowe i wakacyjne stylizacje, teraz znajdziesz je na kanale YouTube - Piękna tak jak chcę. Marka Oriflame wraz z ekspertami w takich dziedzinach jak moda, makijaż czy zdrowe odżywianie, przygotowała tutoriale i filmy instruktażowe, w których pomagają kobietom z ich problemami. Wszystko to, dzieje się w ramach akcji o tej samej nazwie.

Na łamach katalogów Oriflame, publikowane będą także historie różnych kobiet, które opowiadają o problemach, z którymi zmagają się w codziennym życiu oraz rady ekspertów.

Materiał powstał we współpracy z marką Oriflame.