Tej zimy męska kolekcja Reserved podąża za stylem i trybem życia współczesnego faceta. Podkreśla atuty świadomego i spełnionego odbiorcy, dla którego istotne jest ubranie idealnie dobrane do sytuacji. Projektanci marki wełnianą dyplomatkę łączą ze sportową, kolorową bluzą, a do puchowej kurtki proponują krawat. Kurtkę jeansową od dziś możemy traktować jak koszulę narzucając na nią obszerny sweter, a skórzane traperki polecamy nosić do garniturowych spodni.

W kwestii kolorów jest jedna zasada: cała sylwetka w szlachetnych barwach z jednym mocnym akcentem. Granaty łączą się z khaki, a żółć przełamuje ich monotonię. Połączenia szarości z czernią równoważy mocna ultramaryna.

Istotne dodatki w kolekcji zimowej to wełniane czapki, obszerne szale i ciepłe rękawiczki, niezbędne, kiedy temperatura spanie poniżej zera w tym sezonie nabrały również modnego wyrazistego charakteru.

Tak prezentuje się najnowszy męski lookbook na zimę 2012: