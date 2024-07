Elżbieta Romanowska także sporo schudła. Związane jest to z jej udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Opowiedziała o tym w "Fakcie":

Przed ćwiczeniem konkretnego tańca zawsze mamy godzinny trening, który przygotowuje mnie do programu pod kątem kondycyjnym. Jest wiele ćwiczeń aerobowych, bieganie, obciążniki, brzuszki, ćwiczenia z gumą. Wymyśliliśmy nawet hasło: „Po co chudnąć z Chodakowską, jak można z Romanowską?”. Oczywiście spadek wagi jest, bo to jest wspaniały skutek uboczny tej ciężkiej pracy na treningu i jednocześnie przyjemny sposób spalania kalorii. Po każdym treningu czuję się tak, jakbym zjadła właśnie całą tabliczkę czekolady. I co mnie przeraża - zaczęłam powoli lubić brzuszki - zdradziła aktorka.