Wczoraj w Hotelu Polonia odbyła się Gala wręczenia Srebrnych Jabłek 2010 miesięcznika PANI.

Głosami czytelników trzecie miejsce zajęła para: Kamila Łapicka i Andrzej Łapicki, drugie Maria Czubaszek oraz Wojciech Karolak, a pierwsze - Henryka Krzywonos-Strycharska i Krzysztof Strycharski.

Laureatka pierwszego miejsca dość niespodziewanie stała się osobą publiczną, jak widać nie trzeba być bardzo znanym, żeby zostać uznanym.

Kamila Łapicka była zmuszona samotnie reprezentować swoje małżeństwo. Niestety, jej mąż nadal dochodzi do siebie po kontuzji. Ale, jak stwierdziła jego małżonka, "mimo kilogramów gipsu" dochodzi do siebie by znów móc zacząć pracować.



Laureatom gratulujemy wygranej i życzymy wiecznej miłości!