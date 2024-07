1 z 10

Joanna Krupa od wielu lat pracuje na swój sukces w Stanach Zjednoczonych. Przełomem był dla niej udział w tamtejszym "Tańcu z Gwiazdami", który zaowocował potem angażem do popularnego reality-show "The Real Housewifes of Miami". Przypomnijmy: Krupa płacze na kanapie u seksuologa

W związku z kręceniem programu Krupa przeprowadziła się z Los Angeles do Miami. Modelka wciąż jednak ma posiadłość w Hollywood, którą pod jej nieobecność zajmuje się matka gwiazdy, Jolanta.

W jednym z najnowszych odcinków show Joanna zabrała swoje koleżanki z Miami, aby pokazać im życie w Los Angeles i przy okazji oprowadzić po swoim luksusowym domu. Trzeba przyznać, że posiadłość Krupy i Romaina jest urządzona ze smakiem i bez nadęcia. Czyli zupełnie inaczej niż dom innej "amerykańskiej" pary. Porównaj: Węgrowska z mężem pokazali dom

Zobaczcie hollywoodzki dom Joanny Krupy: