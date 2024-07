1 z 5

Pamiętacie film "Och Karol"? W czasach PRL-u była to jedna z pierwszych komedii erotycznych! Scenariusz do niej napisała Ilona Łepkowska - jeszcze wtedy nie obwołana królową seriali. Bohaterem był żonaty Karol Górski, niepoprawny bawidamek otoczony gronem kochanek. Wszystkie panie skrzyknęły się, by zemścić się na Karolu i pewnego dnia Górski obudził się w domu z wszystkimi kochankami. I oczywiście żoną. Fabułę znają pewnie zresztą i młodsi widzowie, bo kilka lat temu powstał remake - "Och Karol 2", gdzie w rolę Karola wcielił się Piotr Adamczyk (pamiętacie gwiazdy, które wraz z nim zagrały?) W oryginale zagrał Jan Piechociński, który razem z koleżankami z planu pojawił się konferencji z okazji 30-lecia filmu "Och, Karol". Jan Piechociński to jedyny aktor, który zagrał też w "Och Karol 2" - wcielił się w rolę księdza. Na spotkaniu pojawiły się m.in. Dorota Kamińska i Ewa Sałacka. Jesteście ciekawi jak zmienili się oni przez te kilkanaście lat? Zobaczcie naszą galerię!

