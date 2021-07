Jak Agnieszka Włodarczyk przygotowywała się do roli mamy? "Pożyczyłam dziecko na praktyki"

Maria Konarowska niedawno ogłosiła, że już niedługo po raz pierwszy zostanie mamą. Aktorka zrobiła to za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam najczęściej komunikuje się ze swoimi fanami i informuje ich o swoich najbliższych planach. Ostatnio na koncie aktorki pojawiły się nowe zdjęcia zrobione podczas jej urlopu. Maria Konarowska pozuje na nich w bikini. Uroczy widok! Maria Konarowska w bikini chwali się ciążowym brzuchem Maria Konarowska rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Aktorka stara się nie pokazywać swojego partnera. Na próżno szukać ich wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych. Maria Konarowska nie oparła się jednak pokusie i postanowiła relacjonować na Instagramie kolejne etapy swojej ciąży. No to idziemy sobie już razem osiemnasty tydzień 🙌🏻 Cztery i pół miesiąca poznawania siebie na nowo, odkrywania swoich uśpionych mocy i uczenia się akceptowania słabości. Uczenia się to jest w ogóle duuuuużo w ciąży... Jakie są, abo jakie były Wasze największe wyzwania? Moje do tej pory to nauka takiego totalnego zaufania i cierpliwości... poddanie się temu co się dzieje z pokorą i bez histerii 😋 staram się, bardzo, przyrzekam 🙋🏼‍♀️😁🤗 - napisała niedawno Maria Konarowska pod jednym ze swoich zdjęć. Wyświetl ten post na Instagramie. No to idziemy sobie już razem osiemnasty tydzień 🙌🏻 Cztery i pół miesiąca poznawania siebie na nowo, odkrywania swoich uśpionych mocy i uczenia się akceptowania słabości. Uczenia się to jest w ogóle duuuuużo w ciąży...Jakie są, abo jakie były Wasze największe wyzwania? Moje do tej pory to nauka takiego totalnego...