Agnieszka Włodarczyk zdradziła, ile schudła po porodzie. "Ja się w ogóle nie dołuję"

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś niedawno po raz pierwszy zostali rodzicami. Para cieszy się wspólnymi chwilami z synkiem w domu i aktorka niedawno przyznała, że wiele rzeczy związanych z opieką nad małym Milanem jest dla niej nowych, ale uwielbia ten czas. Agnieszka Włodarczyk musiała się już zmierzyć z pierwszą krytyką, ale zdecydowała się szybko zakończyć ten temat i szczerze napisała:

to moja sprawa, nie proszę o troskę ani o rady - tymi słowami aktorka zakończyła temat dobrych rad od internautów.

Teraz gwiazda postanowiła sprawdzić, jak szybko spada jej waga po porodzie. Aktorka zdradziła, że po raz pierwszy waży się dopiero tydzień po narodzinach synka i robi to "bez ciśnienia" na błyskawiczny powrót do dawnej figury. Widać, że w tej kwestii gwiazda wykazuje się zdrowym rozsądkiem i stawia na stopniowy powrót do formy, za co uwielbiają ją jej fanki.

Agnieszka Włodarczyk po raz pierwszy zważyła się po porodzie!

Agnieszka Włodarczyk tydzień temu po raz pierwszy została mamą. Aktorka wybrała dla synka oryginalne imię Milan. Ku zaskoczeniu wielu internautów, artystka zdecydowała się na poród w państwowym szpitalu i pokazała, że jak doskonałe warunki zastała na porodówce. Teraz gwiazda zdradziła na Instastory, że przytyła w ciąży prawie 20 kilogramów i chciała sprawdzić, ile z nich straciła po porodzie.

A teraz z ciekawości zobaczymy, ile spadło kilo. Bez ciśnienia, ale jestem ciekawa po prawie tygodniu od porodu. Spadło 8 z prawie 20 kg "nadwagi" - wyznała Agnieszka Włodarczyk.

Relacja aktorki sprawiła, że otrzymała mnóstwo komentarzy od swoich obserwatorek, które pocieszały ją, że waga stopniowo spadnie. Agnieszka Włodarczyk odniosła się do tych rad i powiedziała wprost, że nie zamierza się dołować, a ważyła się jedynie z ciekawości.

Mówicie do mnie, że nie ma co się dołować 8 kg, ale ja się w ogóle nie dołuję. Ja tylko z ciekawości chciałam zobaczyć, jak to schodzi, bo lekarz powiedział, żebym na początku się nie ważyła, bo tak kroplówki i coś tam. Żebym wróciła do domu i na spokojnie się zważyła. Więc wyszło 8 i wcale mnie to nie martwi, żeby była jasność - podkreśliła aktorka.

Agnieszka Włodarczyk na Instagramie promuje powrót do naturalności i otwarcie mówi o dolegliwościach kobiet w ciąży i po porodzie, a na jej profilu nie zobaczymy tylko pięknych zdjęć z wystylizowaną mamą i dzieckiem. Trend na pokazywanie rzeczywistości jest coraz silniejszy w mediach społecznościowych i powstał w opozycji do tzw. "lukrowanego macierzyństwa", które do niedawna dominowało na Instagramie.

Aktorka po porodzie zachwyca Internautki naturalnymi zdjęciami, które pokazują, jak faktycznie wygląda rzeczywistość młodej mamy. W końcu nie każda kobieta tydzień po porodzie będzie wyglądała idealnie i prezentowała płaski brzuch.

Agnieszka Włodarczyk w ostatnich miesiącach ciąży miała już naprawdę duży ciążowy brzuszek. Aktorka w relacji na InstaStory otwarcie mówiła o tym, że przyzwyczajamy się do wizerunku fit matek i zapominamy, jak faktycznie wyglądają kobiety w ciąży.