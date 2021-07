Agnieszka Włodarczyk walczy o poprawę laktacji: "Żłopię drugie piwo..."

Do 6. miesiąca życia dziecka mleko matki jest jego jedynym pokarmem, dlatego ważne, by było go odpowiednio dużo. Jeśli malec nie przybiera prawidłowo na wadze , a pokarmu jest zbyt mało, można starać się zwiększyć laktację. Ważne jest picie dużej ilości płynów i częste karmienie, nawet co godzinę. Częste karmienie i odciąganie pokarmu zwiększa produkcję mleka Gdy pokarmu jest zbyt mało, trzeba pobudzać organizm do jego wytwarzania. Dobrym sposobem na to, aby zwiększyć laktację, jest częste przystawianie dziecka do piersi . Jeśli dziecko ma ochotę ssać, powinno być karmione nawet co godzinę lub częściej. Pomiędzy karmieniami można też odciągać pokarm, tym bardziej jeśli malec nie chce ssać częściej niż co około 2,5 godziny. Zwiększyć laktację można też dzięki karmieniu nocnemu co, mniej więcej, 3 godziny . Nocą organizm wytwarza więcej prolaktyny, hormonu odpowiedzialnego za produkcję mleka. A mleko jest wtedy bardziej tłuste . Ważne jest, by prawidłowo przystawiać dziecko do piersi, tak by miało w ustach nie tylko samego sutka, ale i większą część otoczki sutkowej. Właściwa dieta i picie dużej ilości płynów zwiększają laktację Matka zastanawiająca się, jak zwiększyć laktację, powinna przede wszystkim zachęcić dziecko do ssania. Chęć dziecka rośnie, jeśli pokarm mu smakuje, zatem należy sprawić, by był on możliwie najlepszy. Wymaga to stosowania odpowiedniej diety. Najlepsze są potrawy lekkostrawne , duża ilość warzyw i owoców, produkty zbożowe oraz nabiał i chude mięso, a także ryby. Aby zwiększyć laktację, powinno się przyjmować około 2 do 3 litrów płynów dziennie . Najlepsza jest woda o niskiej zawartości minerałów i herbatki owocowe, a także soki owocowe i warzywne (choć ilość tych ostatnich nie powinna przekroczyć 2 szklanek dziennie). Im częściej i więcej...