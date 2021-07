Agnieszka Włodarczyk na czułym zdjęciu z Milanem i partnerem! Czy synek daje im pospać w nocy? 

Agnieszka Włodarczyk na początku lipca została pierwszy raz mamą, na świecie pojawił się jej synek, Milan. Od tamtej pory Instagram aktorki przepełniony jest zdjęciami Milana, ale również przemyśleniami Agnieszki na temat macierzyństwa. Najnowsza fotka Agnieszki Włodarczyk rozczuliła internautów, a przy okazji gwiazda zdradziła, czy Milan daje pospać jej w nocy!

Odkąd Agnieszka Włodarczyk została mamą, jej obserwatorzy z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcie z Milanem oraz jej wpisy związane z byciem mamą. Tym razem aktorka pokazała fotkę z chłopcem i swoim partnerem, Robertem Karasiem, prosto z łóżka, do której dołączyła bardzo uroczy wpis:

Dociekliwi fani zapytali aktorkę, czy Milan daje im popalić w nocy. Na szczęście synek Agnieszki Włodarczyk budzi się tylko na karmienie:

Instagram @agnieszkawlodarczykofficial

10 dni po porodzie Agnieszka zamieściła w sieci wpis podsumowujący jej przygodę z macierzyństwem. Gwiazda opowiedziała m.in. o swoim problemie z laktacją. I tak jednak uważa, że za nią najpiękniejsze dni w życiu:

Jak wygląda sytuacja po 10 dniach razem? Hmm po pierwsze nie chodzimy śnięci, bo mały śpi bardzo ładnie z 2 przerwami na jedzonko:) Po drugie, jeśli chodzi o jedzonko walczymy, żeby karmić piersią, ale okazuje się, że to nie jest takie proste… Póki co więc dokarmiamy mlekiem modyfikowanym o bardzo dobrym składzie, bo musimy przybrać na wadze… ( właśnie wagę dla dziecka warto kupić przy okazji robienia wyprawki, bo nigdzie stacjonarnie ich nie ma) Zobaczymy co będzie dalej… Każdego dnia podajemy probiotyk i witaminę D3, każdego dnia również zużywamy mnóstwo pieluszek… Boszsz jak sobie pomyślę, że nasze mamy/babcie używały pieluszek tetrowych i po każdym użyciu je prały to robi mi się słabo:) Po za tym kochamy, całujemy ile się da i puszaczamy mu cichutko @meskie_granie 😜 To najpiękniejsze 10 dni mojego życia