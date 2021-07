Agnieszka Włodarczyk już otrzymuje reprymendy za opiekę nad synkiem. Jej odpowiedź to mistrzostwo!

Małgorzata Rozenek na początku czerwca po raz trzeci została mamą. Gwiazda i jej mąż zasypali media społecznościowe uroczymi zdjęciami Henia i do tej pory w komentarzach pojawiały się głównie słowa zachwytu nad słodkimi fotografiami chłopca. Do czasu! Teraz jedna z Internautek zarzuciła Małgorzacie Rozenek, że miejsce Henia do snu nie wygląda tak, jak powinno! Fanki gwiazdy stanęły w jej obronie. To pierwsza burza pod zdjęciem Henryka! O co poszło? Małgorzata Rozenek już spotyka się z krytycznymi komentarzami na temat Henia! Małgorzata Rozenek pochwaliła się na Facebooku zdjęciem śpiącego Henia z pluszakiem. Chłopiec śpi na poduszce w pięknie wyprasowanej pościeli. Ten fakt zainteresował jedną z Internautek, która zwróciła uwagę młodej mamie, że tak małe dziecko nie powinno spać na poduszce: Dzieci w tym wieku mają spać bez poduszki!!! - napisała na Instagramie jedna z Internautek. Faktycznie takie są zalecenia pediatrów i fizjoterapeutów, aby nie używać poduszki, oczywiście jeśli nie ma przeciwwskazań. Jak powszechnie wiadomo układanie na poduszce wielokrotnie zwiększa ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej i może przyczynić się do wad rozwojowych. Jednak uwaga Internautki spotkała się z falą krytyki, a fanki Małgorzaty Rozenek stanęły w jej obronie, pisząc, że jako mama trójki dzieci, wie co jest dla nich najlepsze: To prawda, do roku nie używa się poduszki Widać, że to jest płaska poduszka, nie przesadzaj, każdy robi jak uważa Myślę, że przy 3 dzieciątku Mama ma doświadczenie i pewne rzeczy robi intuicyjnie. Powodzenia Pani Małgosiu ❤ Niech śpi jak lubi💪 O już, czekałam na taki komentarz. Niech każdy wychowuje jak chce! Spójrzcie tylko na zdjęcie Henia! Faktycznie śpi na zbyt wysokiej poduszce? Zobacz też: ...