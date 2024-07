MAC przedstawia najnowszą kolekcję limitowaną kosmetyków do makijażu "Moody Blooms", która dostępna będzie w sprzedaży od lipca 2014 roku. Jak to na MAC'a przystało, projektanci marki nieszablonowo podchodzą do jakiegokolwiek makijażu. Tym razem inspiracją do stworzenia linii yły tajemnicze i egzotyczne kwiaty.

Mamy więc...jadowite fiołki, odurzający bluszcz oraz trujące wilcze jagody z fosforyzującym blaskiem. Osłoń oczy ziemistym, metalicznym cieniem do powiek, nasyconym kolorem ciemnej zieleni i śliwki Fluidline oraz wykończ je czarnym tuszem False Lashes Black.

Żywe usta sugerują ukryte zamiary, co można poznać po ciepłych, miękkich, różowych kolorach błyszczyka Sheen Supreme Lipglass Tint i pomadkach Sheen Supreme Lipstick w odcieniach głębokiej śliwki oraz ciemnej jagody. Ostatnią falę adrenaliny wznieci lśniący, różowo-brązowy Powder Blush.

Cała kolekcja MAC - Moody Blooms prezentuje się tak: