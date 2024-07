Kibice na całym świecie wciąż żyją Mundialem. Mistrzostwa w Brazylii wkroczyły już w decydującą fazę, a do tej pory niemal każdy mecz przynosił zaskakujące rozstrzygnięcia. Niestety, nie obyło się też bez tragedii. Kilka dni temu w wypadku zginęła jedna z dziennikarek relacjonujących rozgrywki, a jej śmierć położyła cień na radosną celebrację futbolu. Przypomnijmy: Śmierć na Mundialu. Kibice pogrążeni w żałobie

Zdarzają się też niewybaczalne wpadki realizatorów czy komentatorów. Do jednej z nich doszło ostatnio podczas transmisji meczu Niemcy - Algieria, który pokazywało TVP. Spotkanie komentował Jacek Laskowski, który w pewnym momencie pokusił się o dość zaskakujące sformułowanie.



Te cwane zwierzęta z pustyni potrafią napsuć dużo krwi reprezentacji Niemiec - powiedział komentator.



Do KRRiT wpłynęła już skarga, w której Laskowskiemu zarzuca się rasizm, a jego wypowiedź jako naruszającą prawo i nawołującą do nienawiści i propagowania braku tolerancji. Z taką interpretacją nie do końca się rzecznik prasowy TVP, Jacek Rakowiecki.



Reprezentacja Algierii nazywany jest "Pustynnymi Lisami". Komentarz Laskowskiego miał być nawiązaniem do przydomku Algierczyków. Piotr Szumlewicz (osoba składająca skargę - przyp. red.) powinien najpierw dowiedzieć się więcej na ten temat - tłumaczy w rozmowie z WirtualneMedia.pl Rakowiecki.

TVP nie zamierza odsuwać Laskowskiego od komentowania kolejnych meczów Mistrzostw Świata w Brazylii.

