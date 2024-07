Sara James odnosi coraz większe sukcesy w USA - niedawno awansowała do finału amerykańskiej edycji "Mam talent", zachwycając cały świat wykonaniem piosenki Eltona Johna! 14-letnia wokalistka swoją karierę zaczynała jednak w "The Voice Kids" w TVP. Co o jej karierze sądzi prezes stacji, Jacek Kurski? Zobaczcie!

Jacek Kurski o karierze Sary James

Sukcesami Sary James w amerykańskim "Mam talent" od kilku dni żyje cała Polska. W półfinale show 14-letnia wokalistka oczarowała publiczność i jurorów występem, sam Simon Cowell twierdzi, że James jest "skarbem narodowym". W rozmowie z mediami zaś Jacek Kurski przypomina, że to widzowie Telewizji Polskiej odkryli Sarę i dali jej wielką szansę na karierę, z czego on sam jest niezwykle dumny:

Jestem dumny, że Telewizja Polska odkrywa i szlifuje takie perły - mówi Kurski.

Prezes TVP zdradził również, co myśli o technice i wokalu Sary. Posłuchajcie rozmowy z Jackiem Kurskim.