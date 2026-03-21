Julia Wieniawa ponownie przykuwa uwagę swoją stylizacją, tym razem sięgając po sneakersy inspirowane modą lat 90.. Buty, które wybrała, przypominają kultowe "dad shoes", które pierwotnie zdobyły popularność wśród mężczyzn 40+ ceniących wygodę. Obecnie te charakterystyczne modele wracają do łask w wielkim stylu, a instagramowe i tiktokowe it-girls nie wyobrażają sobie bez nich wiosennych stylizacji. Swoje "dad shoes" jurorka "Mam talent" połączyła z czarnym grunge'owym total lookiem i stylową torebką za bagatela... 17 tysięcy złotych. Efekt? Stylowo i nowocześnie. Paparazzi wszystko uchwycili.

Julia Wieniawa od lat utrzymuje się w topce najpopularniejszych polskich gwiazd młodego pokolenia. Artystka nie poprzestaje jedynie na grze aktorskiej, ale też rozwija się muzycznie, prężnie działa jako influencerka i uwielbiana przez widzów jurorka hitowego show TVN - "Mam talent". Dla wielu jest jednak nie tylko inspiracją artystyczną i zawodową, ale również ikoną mody. Gwiazda "Rodzinki.pl" bowiem doskonale wyczuwa modowe trendy, uwielbia zabawę kolorami, fakturami i stylami. Nic więc dziwnego, że paparazzi śledzą niemal każdy jej krok.

Niedawno fotoreporterzy uchwycili Julię Wieniawę w stylowym płaszczu "Noir Chic" i torebką za 10 tysięcy. Teraz kolejna stylizacja artystki z luksusową torebką w roli głównej przyciągnęła wzrok paparazzi. Ci uchwycili Julię Wieniawę, jak ta w czarnym total looku ze spodniami flare, skórzaną ramoneską rodem z lat 90. i szykowną torebką YSL za 17 tysięcy złotych mknie ulicami warszawy do wartego 300 tysięcy złotych Porsche.

Julia Wieniawa pokochała trend na "dad shoes" rodem z lat 90.

Julia Wieniawa po raz kolejny wyznacza trendy. Swoją wiosenną stylizację gwiazda "Mam talent" uzupełniła ultramodnymi sneakersami przypominającymi "dad shoes" z lat 90.. To właśnie ten model wiosną 2026 roku zaleje ulice światowych stolic mody. Sneakersy New Balance wybrane przez Julię Wieniawę charakteryzują się szaro-białą kolorystyką, subtelnymi metalicznymi wstawkami oraz masywną podeszwą.

Ten fason idealnie wpisuje się w balans pomiędzy wygodą a modową retro nostalgią, która w nadchodzącym sezonie powraca ze zdwojoną siłą. Niedawno na "dad shoes" zdecydowała się także Anna Lewandowska.

Gdzie kupić modne buty "dad shoes" w stylu Julii Wieniawy?

Jeśli spodobały wam się "dad shoes" Julii Wieniawy musicie przygotować się na wydatek ok 449 złotych. Mam jednak dla was dobrą wiadomość, sneakersy podobne do New Balance 530, znalazłam dla was w ofertach popularnych sieciówek.

Modne buty "dad shoes" w stylu Julii Wieniawy z New Balance za 449,99 złotych

W Stradivariusie za 149 złotych znalazłam dla was modne "dad shoes" rodem z lat 90.. Masywne białe buty sportowe z siateczką i szarymi wstawkami idealnie wpisują się w najgorętsze trendy na wiosnę 2026.

Modne buty "dad shoes" w stylu Julii Wieniawy ze Stradivariusa za 149 złotych

Z kolei w H&M za 164,99 złotych czekają na was białe siateczkowe "dad shoes" z jasnoszarymi wstawkami.

Zobacz także:

Modne buty "dad shoes" w stylu Julii Wieniawy z H&M za 164,99 złotych

