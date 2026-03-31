Małgorzata Socha weszła w wiosnę 2026 z wyprzedzeniem i wybrała element, który już niebawem zaleje ulice światowych stolic mody. Stylowa skórzana marynarka o długości do linii bioder w tonacji "Chocolate Fudge" w stylu lat 90. ma prostą formę, wyraźnie zarysowane ramiona i minimalistyczne wykończenie bez zbędnych ozdobników. To kwintesencja stylu "old money" i idealna baza zarówno do casualowych, jak i eleganckich looków.

Małgorzata Socha w modnej marynarce "Chocolate Fudge"

Styl Małgorzaty Sochy od lat inspiruje fanki aktorki. Zarówno na czerwonym dywanie, ekranie, jak i w mediach społecznościowych artystka stawia na klasyczną elegancję połączoną z nonszalanckim twistem, stawiając na najgorętsze modowe trendy. Niedawno paparazzi uchwycili Małgorzatę Sochę w stylowych spodniach "ultra wide leg" i torebką za 25 tysięcy.

W podobnej stylizacji aktorka pojawiła się także na swoim Instagramie, relacjonując jeden ze stołecznych eventów. Jeansy z ekstremalnie szeroką nogawką w kolorze jasnego denimu połączyła z modną skórzaną marynarką rodem z lat 90. w czekoladowym kolorze w tonacji "Chocolate Fudge".

Pięknie a ta kurtka cudo.

Pani Małgosiu wygląda Pani przepięknie - komentują zachwyceni internauci.

Marynarki "Chocolate Fudge" wiosną 2026 zaleją ulice

Podczas gdy jesienią mocno wybrzmiewał zamsz, teraz to skórzane okrycia wiodą prym. Co ciekawe, wiosną 2026 klasyczne motocyklowe ramoneski ustąpią miejsca bardziej klasycznym i eleganckim modelom. Ten trend widać już w pokazach takich domów mody, jak Meryll Rogge, Magda Butrym, Alaia, Ottolinger czy Saint Laurent.

Skórzane, dobrze skrojone marynarki w głębokim brązowym kolorze przypominającym czekoladową krówkę, tzw. "Chocolate Fudge" pokochały nie tylko instagramowe, tiktokowe i pinterestowe trensetterki, zagraniczne gwiazdy, ale też nasze rodzime celebrytki. To właśnie ten model, tuż obok marynarek "burnt sugar" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak, jest jednym z najgorętszych trendów na wiosnę 2026.

Jak stylizować modne skórzane marynarki "Chocolate Fudge"

To, co dzieje się w street stylu, szybko przekłada się na codzienność: skórzane marynarki przestają być "wyjściowe" i wchodzą do zestawów na dzień oraz na wieczór. Najprostszy wariant to ukłon w stronę lat 90. — jeansy i t-shirt. Taki zestaw broni się zawsze, a skóra dodaje mu charakteru bez konieczności kombinowania.

Jeśli chcesz pójść krok dalej, do gry wchodzą obszerne spodnie typu ballon, które budują mocniejszą sylwetkę i robią wrażenie nawet przy minimalistycznej górze. Dla fanek bardziej odważnego efektu jest jeszcze opcja total looku ze skóry — zestaw, który wyraźnie wybija się wśród stylizacji blogerek z Londynu.

Gdzie kupić modne marynarki "Chocolate Fudge" w stylu Małgorzaty Sochy

Jeśli spodobała wam się skórzana marynarka Małgorzaty Sochy, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w znanych i lubianych sieciówkach. W Reserved za 129,99 złotych znalazłam dla was elegancką dopasowaną marynarkę w tonacji "Chocolate Fudge" z imitacji skóry.

Z kolei w Stradivariusie za 199 złotych czeka na was równie ładna jednorzędowa marynarka ze sztucznej skóry w brązowej tonacji z ozdobnym przeszyciem na linii talii.

Dla fanek nieco cieplejszych tonacji, w H&M za 209,99 złotych znalazłam stylową marynarkę "Chocolate Fudge" z imitacji skóry z ozdobnymi szylkretowymi guzikami i przeszyciem w górnej części.

