Izabela Zwierzyńska na co dzień występuje w serialu "Barwy Szczęścia". Ostatnio jednak aktorkę pochłaniają dodatkowe obowiązki, bowiem przygotowuje się do ślubu, który już lada chwila. Aktorka przyjmie nazwisko męża i będzie się nazywać Zwierzyńska-Gliniewicz. Przypomnijmy: Gwiazda "Barw szczęścia" przygotowuje się do wesela. Na bogato!

Okazuje się, że Zwierzyńska podchodzi do całej ceremonii bardzo poważnie. Kilka dni temu aktorka gościła w "Pytaniu na Śniadanie" i paparazzi udało się złapać Izabelę, gdy wychodziła ze studia z narzeczonym i Marcinem Hakielem. Obecność Marcina nie jest przypadkowa - to on ma przygotować młodą parę pod kątem tanecznym do ich wielkiego dnia. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, para od dwóch tygodni regularnie uczęszcza na zajęcia i pilnie ćwiczy pod okiem Hakiela.



Wiedzieliśmy co chcemy zatańczyć na weselu. Na pewno walc. Nie zdradzę czy to będzie angielski czy wiedeński. A potem będzie coś szybkiego, bo energia nas rozpiera każdego dnia - zdradza Iza.

Za ślubną fryzurę gwiazdy odpowie uznany fryzjer gwiazd, Kajetan Góra:

Chciałam bardzo lekką fryzurę, żeby to było upięcie, żeby mi było wygodnie, a jednocześnie chciałam, żeby to nie był kok. Byłam na próbnej fryzurze, jestem zachwycona. Będzie welon, będzie bardzo klasycznie

Do sukni ślubnej Iza wybrała drogie buty:

Z butami też była przygoda, to są najdroższe buty w moim życiu, jestem naprawdę zachwycona nimi. Jak ostatnio tanczylismy ze Stasiem podczas tych treningów no to wiadomo, jak to ludzie, ktorzy nie umieją jeszcze tańczyć, po prostu sobie gdzieś tam wychodziliśmy w kroki. Staś niechcący zarysowal swoim butem butem mój but i wtarł czarną gumę w moje piękne beżowe skórzane Jimmy Choo. Na szczęście udało się uratować, mam nadzieje, ze wszystko będzie dobrze, jeszcze tylko jakieś tam ktysztalki poodpadały

Przy okazji Zwierzyńska opowiedziała o swojej ślubnej sukni:

Suknia ślubna już jest prawie gotowa, dzisiaj jadę oglądać ją w całości, bo ona była szyta, więc jeszcze jak ostatnio byłam miała niedoszyte rekawki, coś tam jeszcze było niezrobione, więc jestem bardzo podekscytowana i trochę się denerwuję. Tort już mamy wybrany, aczkolwiek jadę jeszcze na degustację ciastek, więc same takie przyjemne rzeczy zostały. Jeszcze dekoracje florystyczne, jeszcze pierwszy taniec.

Zobaczcie Izabelę z przystojnym narzeczonym i Marcinem w drodze ze studia TVP: