Już w niedzielę 17 marca zobaczymy trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami". Ostatnio Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zatańczyli cha-chę i niestety jurorzy ocenili ich występ na zaledwie 23 punkty. Czy tym razem pojawią się wyższe noty? Wygląda na to, że Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel nie przejmują się tym, jak zostali ocenieni i dobry humor ich nie opuszcza. Zobaczcie zdjęcia paparazzi!

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel w świetnych humorach przed "Tańcem z Gwiazdami"

Wszystko wskazuje na to, że fani "Tańca z Gwiazdami" pokochali Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela. I chociaż para nie jest oceniana przez jurorów zbyt wysoko, to fani mocno im kibicują i są zachwyceni ich występami. Ostatnio internauci bronili Dagmary Kaźmierskiej po "Tańcu z Gwiazdami" ostro komentując zachowanie Iwony Pavlović. "Królowa życia" dzięki głosowaniu sms przeszła do kolejnego odcinka i już w niedzielę znów zatańczy w show Polsatu. Przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" para ostro trenuje, a Marcin Hakiel rozpieszcza swoją taneczną partnerkę!

Paparazzi "przyłapali" ostatnio Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela przed treningiem i jak się okazało, tancerz miał dla "Królowej życia" słodką niespodziankę. Tylko spójrzcie na ich wspólne zdjęcia!