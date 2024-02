Od jakiegoś czasu Marcin Hakiel układa sobie życie u boku pięknej Dominiki, z którą zdążył się już pokazać na salonach. Para chętnie dzieli się swoim szczęściem za pośrednictwem mediów społecznościowych i razem wyglądają na bardzo szczęśliwych. Już niedługo tancerz pojawi się w "Tańcu z gwiazdami", dlatego ostatnio chętnie udziela wywiadów na ten temat. Podczas jednej z rozmów z dziennikarzem wygadał się, że ma już narzeczoną...

Po latach Marcin Hakiel wraca do "Tańca z gwiazdami", gdzie powalczy o Kryształową Kulę z Dagmarą Kaźmierska. Prywatnie jest związany z Dominiką, która nie ma nic wspólnego z show-biznesem, ale zadebiutowała już na tzw. ściankach u boku ukochanego. Para chętnie publikuje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, gdzie nie szczędzą sobie czułości. Ostatnio partnerka Hakiela pokazała wymowne zdjęcie i zaskoczyła wyznaniem o dziecku, a teraz tancerz powiedział o jedno zdanie za dużo. Czy już niedługo odbędzie się ślub pary?

Ukochana Marcina Hakiela już niedługo będzie mogła kibicować jego parze z widowni "Tańca z gwiazdami". Uczestnicy show intensywnie trenują przed pierwszym odcinkiem, a niektórzy udzielili już razem nawet wspólnych wywiadów. Ostatnio Marcin Hakiel w rozmowie z "Faktem" zaskoczył wyznaniem o narzeczonej.

Może Hakiela tam (do programu ''Dagmara szuka męża'' - przyp. red.) weźmiemy na mojego doradcę. Nie szuka męża, bo on ma już Dominikę. To nie będzie mój kandydat na męża...

— zaczęła Dagmara Kazmierska.