Izabela Macudzińska bez wątpienia uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd stacji TTV. Przebojowa projektantka z Poznania zarówno na czerwonym dywanie, jak i ekranie stawia bowiem na klasyczną elegancję, dzięki czemu dla wielu swoich fanek jest prawdziwą modową inspiracją. Co więcej, uczestniczka "Królowej przetrwania" doskonale wie, jak za pomocą konkretnych fasonów jeszcze bardziej podkreślić swoją smukłą sylwetkę. Tak też jest w przypadku jej najnowszej stylizacji. Ten kombinezon w stylu "holiday quiet luxury" to hit dla minimalistek uwielbiających estetykę "old money".

Izabela Macudzińska doskonale wyczuwa najnowsze trendy, co udowadnia nie tylko na ekranie, czerwonym dywanie, ale przede wszystkim w swoich mediach społecznościowych, gdzie prężnie promuje własną markę odzieżową - Just Unique. Piękna uczestniczka "Królowej przetrwania", choć w programie stawia na wygodę, to na co dzień udowadnia, że klasyczna elegancja zawsze się obroni.

Ostatnio Izabela Macudzińśka zachwyciła w modnej marynarce z baskinką typu "Peplum" własnego projektu. Teraz kolejny jej look sprawia, że trudno oderwać od niego wzrok. Gwiazda takich hitów jak "Królowe życia", "Diabelnie boskie" czy "99. Gra o wszystko" zaprezentowała się bowiem w jednym z najmocniejszych trendów nadchodzących sezonów - stylowym białym kombinezonie w subtelne pionowe paseczki w stylu "holiday quiet luxury".

Kombinezony w stylu "holiday quiet luxury" hitem nadchodzących sezonów

Biały, wiązany w talii kombinezon na ramiona z długimi, szerokimi nogawkami idealnie wpisuje się w estetykę "holiday quiet luxury", czyli tę wakacyjną elegancję bez ostentacji: prosto, czysto, a jednak z klasą. To dokładnie ten typ ubrania, który wygląda lepiej na człowieku niż na wieszaku i świetnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacjach.

Dodatkowo wzór w paski optycznie wysmukla i dodaje kilku centymetrów wzrostu, a wiązanie pozwala podkreślić talię dokładnie tam, gdzie chcemy. To właśnie ten model, tuż obok kombinezonu "sand utility jumpsuit" w stylu Małgorzaty Sochy, stanowi jeden z najsilniejszych trendów nadchodzących sezonów.

Jak stylizować modny kombinezon w stylu "holiday quiet luxury"

Inspirując się Izabelą Macudzińską, możemy postawić opcję z paskiem, dzięki której talia jest podkreślona, nogi wyglądają na dłuższe, a całość robi się bardziej elegancka. Do takiego zestawu możemy dobrać sandałki na obcasie czy klasyczne szpilki, np. typu sling back.

W opcji bez paska look wydaje się bardziej luźny i casualowy. Do tego świetnie sprawdzą się m.in. klapki, wygodne sandałki, mokasyny w stylu "old money" czy klasyczne białe sneakersy. Tworząc streetwearowy look nie zapominajmy o warstwowości. Do modnego kombinezonu w stylu "holiday quiet luxury", możemy dodać ulubioną ramoneskę, oversizową marynarkę czy zarzucić na ramiona kolorowy kardigan.

Izabela Macudzińska w modnym kombinezonie na lato w stylu "holiday quiet luxury", Fot. Instagram/justuniquebyisabel

Gdzie kupić modne kombinezony "holiday quiet luxury" w stylu Izabeli Macudzińskiej z "Królowej przetrwania"

Jeśli spodobał wam się biały kombinezon w paski na ramiona z długimi, szerokimi nogawkami, na jaki zdecydowała się Izabela Macudzińska musicie przygotować się na nie lada wydatek. Model pochodzi z autorskiej marki gwiazdy "Królowej przetrwania" - Just Unique - i kosztuje 560 złotych.

Podobne modele znalazłam dla was w znanych sieciówkach. Stylowy biały kombinezon w paseczki kupicie w Renee za 139,99 złotych.

Fot. materiały prasowe

Z kolei w Sinsay czeka na was kremowy, gładki kombinezon z nogawkami typu palazzo i wiązaniem w talii. Ten kosztuje w sieciówce 79,99 złotych.

Fot. materiały prasowe

Dla fanek krótkich nogawek też coś znalazłam. W Zarze modny kombinezon "holiday quiet luxury" w stylu Izabeli Macudzińskiej w drobne prążki kupicie za 129 złotych.

Zobacz także:

Fot. materiały prasowe