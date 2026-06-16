Odkąd Izabela Macudzińska dołączyła do "Królowych życia" w czwartym sezonie show, szybko stała się jedną z największych gwiazd stacji TTV. To właśnie w swoim luksusowym, dwupoziomowym apartamencie w Poznaniu celebrytka wraz z najbliższymi dzieliła się ze światem swoimi perypetiami, kolejnymi sukcesami i wyzwaniami związanymi z wychowywaniem dorastającej córki, które łączyła z prężnym prowadzeniem własnej marki odzieżowej. Dziś od tego czasu minęło już kilka lat, a Izabela Macudzińska wraz z najbliższymi przeprowadziła się do imponującej posiadłości. Jak się teraz okazuje, pomimo posiadania wielkiej willi, gwiazda "Królowej przetrwania" wraz z mężem nie zrezygnowała z utrzymywania poznańskiego apartamentu, teraz jednak ma się to zmienić. Izabela Macudzińska właśnie wystawiła na sprzedaż swoje mieszkanie.

Izabela Macudzińska sprzedaje swój luksusowy apartament, gdzie nagrywano "Królowe życia"

Fani TTV od lat śledzą prywatne życie Izabeli Macudzińskiej, które poznaliśmy niemal dekadę temu w budzącym wiele kontrowersji formacie "Królowe życia", gdzie podobnie jak Laluna, Dagmara Kaźmierska, Julia von Stein, Monika Chwajoł czy Anna Renusz, zaprosiła kamery do swojej codzienności. Od tego czasu w życiu celebrytki wiele się zmieniło. Charyzmatyczna i pewna siebie projektantka z Poznania wzięła udział w licznych głośnych programach, jak "Diabelnie boskie", "99. Gra o wszystko" czy "Królowa przetrwania", a niedawno Izabela Macudzińska świętowała 18. urodziny swojej córki. Teraz przyszedł czas na kolejne zmiany w jej życiu.

Jak zapowiedziała w mediach społecznościowych gwiazda TTV, wraz z ukochanym mężem, Patrykiem Borowiakiem, podjęła ważną decyzję, nie tylko pod względem finansowym, ale też emocjonalnym. Pomimo iż para od lat mieszka w okazałej willi pod Poznaniem, przez długi czas była w posiadaniu luksusowego, dwupoziomowego apartamentu, gdzie przez lata nagrywano "Królowe życia", teraz małżonkowie wystawili mieszkanie na sprzedaż.

Tak wygląda luksusowy poznański apartament Izabeli Macudzińskiej, który wystawiła na sprzedaż

Choć obecnie imponująca willa Izabeli Macudzińskej ocieka złotem i luksusem, to jej poznański apartament daleki jest od takiego przepychu. Zamiast beży, luster i wszechobecnych złotych dodatków, w pomieszczeniach dominuje biel, przełamana szarymi akcentami, marmurem i srebrem. Uwagę zwracają ogromne przeszklenia oraz wyjątkowo wysoki sufit w salonie z okazałym, srebrnym żyrandolem w formie kul.

Jak wynika z ogłoszenia udostępnionego przez Izabelę Macudzińską, cena nieruchomości została ustalona na 1 milion 450 tysięcy złotych. Gwiazda "Królowej przetrwania" zaznaczyła jednak, że kwota pozostaje "do negocjacji".

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Izabela Macudzińska sprzedaje swój luksusowy apartament, gdzie nagrywano "Królowe życia", Fot. Instagram/justuniquebyisabel

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