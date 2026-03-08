Izabela Macudzińska, znana wszystkim z programu "Królowe życia", na co dzień mieszka niczym prawdziwa królowa. Poznańska willa uczestniczki 3. edycji "Królowej przetrwania" ocieka złotem i wyszukanymi dodatkami. Posiadłość Izabeli Macudzińskiej, urządzona pod czujnym okiem celebrytki, to prawdziwa wizytówka luksusu. Każde pomieszczenie emanuje bogactwem, a złoto, ogromne lustra i królewskie detale to stały element wystroju.

Dom Izabeli Macudzińskiej opływa w luksusy. Tak mieszka "królowa" TTV

Rezydencja Izabeli Macudzińskiej często gości na jej profilu na Instagramie. Gwiazda chętnie dzieli się zdjęciami luksusowych wnętrz, pokazując, jak mieszka prawdziwa "Królowa życia". W okresie świątecznym dom przyozdabiany jest efektownymi dekoracjami, które jeszcze bardziej podkreślają jego przepych. Wielbiciele programu i stylu Izabeli mogą podziwiać bogate aranżacje oraz nietuzinkowe rozwiązania dekoratorskie.

Sercem domu jest salon, gdzie dominuje musztardowa, pikowana kanapa oraz nowoczesne schody prowadzące na piętro. Ściany salonu w dużej mierze pokrywają lustra, które optycznie powiększają przestrzeń i podkreślają przepych wnętrza. Stoliki kawowe oraz fotele również utrzymane są w złotej kolorystyce, a całości dopełnia nowoczesny fotel w formie półkuli. Jadalnia robi ogromne wrażenie dzięki złotym krzesłom, stołowi, wielkiemu żyrandolowi i błyszczącym powierzchniom na wysoki połysk.

Izabela Macudzińska zadbała o każdy kąt. Jej córka Eliza ma własne piętro

Każdy kąt rezydencji został starannie zaplanowany. Eliza, nastoletnia córka Izabeli i Patryka, ma do dyspozycji własne piętro, na którym znajduje się jej sypialnia, garderoba oraz salon. To właśnie tu nastolatka może poczuć się jak prawdziwa królewna, mając swoją własną, prywatną strefę luksusu w domu pełnym bogactwa.

Garderoba Izabeli wręcz ocieka przepychem: ściany wyłożone lustrami i złotymi aplikacjami w kształcie diamentów. Złote meble, wielkie żyrandole, ciężkie zasłony i królewskie fotele tworzą atmosferę rodem z bajki. Nowoczesne podejście do aranżacji przestrzeni i dbałość o najmniejsze detale sprawiają, że dom w Poznaniu stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wśród fanów "Królowych życia".

Izabela Macudzińska w programie "Królowe przetrwania"

Izabela Macudzińska jest jedną z uczestniczek 3. sezonu "Królowa przetrwania". Najnowsza edycja programu rozpoczęła się już 4 marca 2026 roku. Celebrytka będzie rywalizować o tytuł "Królowej" z Iloną Felicjańską, Agnieszką Grzelak, Moniką Jarosińską, Karoliną Pajączkowską, Nicol Pniewską, Mają Rutkowski, Dominiką Rybak, Natalią Sadowską, Dominiką Serowską, Sofi Sivokhą, Anną „Małą Anią” Sowińską oraz Dominiką Tajner.

Na swoim Instagramie Izabela na bieżąco relacjonuje przygotowania do kolejnej edycji. Jak zapowiedziała, tegoroczny sezon będzie pełen emocji.

